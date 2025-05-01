maaş durumları

Arkadaşlar bir yıldan fazla oldu mimar olarak kamuya atandım ama maaşlar çok düşük. Yaşadığım şehirde evimin kirası maaşımın yarısına eşit

Maaş bağlamında ve mimarlık özelinde yüksek maaşlı kurumlar var mı, kitlerde çalışan mimar arkadaşlar var mı aramızda, alternatif kurumlar ne olabilir bilgisi olan paylabilir mi lütfen

Yds 70 üzeri puanım da var bu arada