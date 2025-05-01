Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Mayıs 2025 20:54
Erkek öğretmenleri gözüne kestiren kadın veli problemimiz

Okula eften püften sebeplerle sürekli gelip koridorlarda belki bir erkek hoca yüz verir diye bekleyen kadın velileri hepimiz biliyoruz. Bu tipler sanki çocuklarıyla çok ilgileniyormuş numarası yapıp her gün okula gelerek erkek öğretmenleri ağlarına düşürmek istiyorlar. Yanlış anlaşılmasın hiçbiri güzel kadınlar olmuyor, bakımsız kişiler, zaten bu bakımsızlıklarından dolayı, en kolayı olan çocuklarını kullanıp erkek hocalarla konuşma bahanesi arıyorlar. Hamile kalıp kürtaj olanları hepiniz duymuşsunuzdur.

Erkek hocalar bu veli tipinden kendilerini korumalı, hastalık vs kapabilirler. Yani okula eften püften sık sık gelip öğretmenleri süzen bakımsız velilerden kendinizi koruyun, çevrenize dikkatli bakın, erkeklerin de korunmaya hakkı vardır. Aids farkındalığı için bu paylaşımı yapıyorum.


Denizim07
Aday Memur
01 Mayıs 2025 20:57

Erkek öğretmenleri korumalıyız


Denizim07
Aday Memur
01 Mayıs 2025 21:07

Özellikle bu tip veli kadınlar idarecileri gözlerine kestirip ( hergün konuşmak için idareciyle daha çok bahaneleri var, öğretmeni şikayet eder mesela, hergün bir öğretmeni şikayet etse bir sürü bahanesi var), idarecileri ağlarına düşürmek isterler. İdareci de ne yapsın, bu boş konuşmaları dinlemek zorunda kalıyor. İdareci eşi olan kadınlar dikkat etsin bu veli grubuna, kocanızı bunlardan koruyun ona destek olun, çünkü aile toplumu güçlü tutar, aile bağları önemlidir. Bu tip velilerin en sevdiği şey okul müdürünü elde etme hayalidir, zaten o yüzden hiçbir fırsatı kaçırmazlar.


bilinçlivatandas
Şef
01 Mayıs 2025 21:23
ulan ne utanmaz adamsın

gıdaaa
Aday Memur
01 Mayıs 2025 21:40

Katılıyorum hocam size, inşallah öğretmen değildir Denizim07 nikli şahıs

bilinçlivatandas, 24 dk. önce
ulan ne utanmaz adamsın

bilinçlivatandas
Şef
01 Mayıs 2025 21:42
Öğretmen olduğunu sanmıyorum hocam trol kendisi belli
gıdaaa, 7 dk. önce

Katılıyorum hocam size, inşallah öğretmen değildir Denizim07 nikli şahıs

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