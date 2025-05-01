Erkek öğretmenleri gözüne kestiren kadın veli problemimiz

Okula eften püften sebeplerle sürekli gelip koridorlarda belki bir erkek hoca yüz verir diye bekleyen kadın velileri hepimiz biliyoruz. Bu tipler sanki çocuklarıyla çok ilgileniyormuş numarası yapıp her gün okula gelerek erkek öğretmenleri ağlarına düşürmek istiyorlar. Yanlış anlaşılmasın hiçbiri güzel kadınlar olmuyor, bakımsız kişiler, zaten bu bakımsızlıklarından dolayı, en kolayı olan çocuklarını kullanıp erkek hocalarla konuşma bahanesi arıyorlar. Hamile kalıp kürtaj olanları hepiniz duymuşsunuzdur.

Erkek hocalar bu veli tipinden kendilerini korumalı, hastalık vs kapabilirler. Yani okula eften püften sık sık gelip öğretmenleri süzen bakımsız velilerden kendinizi koruyun, çevrenize dikkatli bakın, erkeklerin de korunmaya hakkı vardır. Aids farkındalığı için bu paylaşımı yapıyorum.