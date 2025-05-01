Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2025 21:19
ÜCRETSİZ İZİN DİLİM BİLDİRİRİ
Ücretsi izinde iken dilim bildirir rapor için müracaat edebışır mıyım arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025İcralık polisler1 Mayıs ÖdüllendirmesiPolis merkezi ve devriye ekipler için 3 gruplu blok 12/24 vardiyaPsikiyatriye sevkin suistimal edilmesiPolis kampını önerir misiniz?eş durumu belirsizliğiSosyal hizmetler evlilik yardımıTıbbi sekreter bizden fazla maaş alıyor

Sözlük

kartal gol gol gol 1 beni anlamadın ya ben ona yanıyorum 1 şu an çalan şarkı 3 isimleri kısaltmak 2 şu anda dinlenen türkü 4 Memurlar.net radyo 15 ya sen ya hiç 1 sözlükten emekli olma koşulları 1 Changes 3 en sık tekrarladığınız cümleler 2

Son Haberler

Bakan Kurum'dan Özel'e: Gözlerindeki Bandı Çıkar, Hakikati GörPolisin üzerine otobüs süren şahsa ev hapsi cezasıMert Hakan Yandaş: 20 Gündür Hastanede Tedavi GörüyorumOtizmli A. Musti'nin Vefatı Üzerine Sakarya Valiliği'nden AçıklamaGazze'den Dünyaya Çağrı: Açlıktan Ölen Çocukları Kurtarın

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?