Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Mayıs 2025 21:45
Ocak tayini Yolluk hala yatmadı?
arkadaşlar Martin 10 unda ayrılış yapacağım gün kurum yolluk hesaplamasını yaptı bakanlığa gönderdik dedi 1.5 aydır yatmadı yatan var mı? Hep böyle geçmi yatıyor?

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