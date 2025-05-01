Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Mayıs 2025 23:49
Kurban Bayramı sonrası
:) okullar tatil olurmu sizce?

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
01 Mayıs 2025 23:49

hayır


ALİYAS
Daire Başkanı
01 Mayıs 2025 23:50
nooo

dnzogrt80
Aday Memur
01 Mayıs 2025 23:51
neden yahu =) olsa iyi olurdu ben hala umut ediyorum çocukları sınıfa zor sokarız bahcede egitim o halde:))))
Toplam 3 mesaj

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