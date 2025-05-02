Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Mayıs 2025 00:37
Kpss puanıyla 2.kez tercih yapma
Arkadaşlar merhaba şu an Sağlık Bakanlığına atanan biri Eylül'deki 2. alımda tekrar tercih yapıp başka bir yere geçiş yapabiliyor mu

Çok Yazılan Konular

Eş Durumu Tayini8 Yıla 1 KademeUnvan Değişikliği Sınavı5 yıl dolunca ücretsiz izin Sözleşmeli müdür yardımcılığı nasıl belirleniyor Hemşirelik'den GeçişSözleşmeliden Kadroya Geçen 8 Yıla 1 DereceDeprem Dolayısıyla Tayin Öne Çekilir mi?il içi tayin sistemden mi isteniyor İllerarası tayinle geldikten sonra hemen becayiş yapabilir miyim?

Sözlük

bir sabah uyandık ki sözlük yok 3 yenmeyen hayvan sendromu 3 sözlükten emekli olma koşulları 1 Yorgunluktan sızıp kalmak 1 kullanılmak 1 Doddik 4 supporters 9 hayatın ritmi 1 ulaşgkc 10 en sık tekrarladığınız cümleler 1

Son Haberler

PMYO mezuniyet sonrası mülakatta elenen 3 adaya İDDK'dan olumsuz kararMemurluktan Çekilmiş Sayılma İşlemiyle Bu İşleme Dayanılarak Geriye Dönük Maaşın İstenmesi2 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıklarıHalil Falyalı'nın Muhasebecisi Hollanda'da Öldürüldü İddiasıKonya Valiliği'nden CHP Konvoyuna Saldırı Açıklaması

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?