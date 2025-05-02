Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Mayıs 2025 01:27
Özel eğitim ögrermenliğine atanma hakki

Açıköğretim Çocuk Gelişimi mezunuyum. Ayni zamanda Moda Tasarım öğretmenliği mezunuyum .15 bin öğretmen atama sayfasında ALANINIZ kısmını ÖZEL EĞITIM olarak séçtigimde OKUDUGUNUZ OKUL kısmında benim mezun oldugum üniversite ve branşım (çocuk gelişimi ) listede görünüyor.Bu durumda özel eğitim ögretmenliğine atanabilir miyim?

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