Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Mayıs 2025 02:24
Katip,infaz koruma alımı?

Arkadaşlar 2025 yılında Katiplik,infaz koruma,mübaşirlik alımları henüz olmadı, ne zaman alım olacağına dair

Bilgisi olan var mı?

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