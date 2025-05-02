KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


02 Mayıs 2025 03:00
Devlette gıda müh olarak yurt dısında calismak mumkunmu?

İyi çalışmalar arkadaşlar

Tarım orman bakanlıgından yurt dışına gıda muhendisi olarak yine devlete baglı çalışmaya gitmek mümkün mü diplomamın yurt dışı geçerliligi var

Yabancı dil de çalışmaya baslicam&#129782;&#128330;&#129293;

Bilgisi olan varsa dönebilir mi benim için çok önemli

Çok Yazılan Konular

90,2 puanla DHMİ iibf alımlı düz memurluk olur mu?35 yaş sınırıOlumsuz Arşiv AraştırmasıTicaret AlımıAtanma ve Askerlik Süreci HakkındaMemur olmaTCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında DeğişiklikTCDD Memur Vardiya Sistemi Nasıl?İİBF m7 siralama 923 puan 86.7İİBF taban puan tahminleri

Sözlük

asosyal arkadaş 2 aldığıma değdi denilen eşyalar 2 deprem tahmini 1 ulaşgkc 10 Deprem çantası 4 63 yıl sonra yapılan evlilik 1 Doddik 4 Çocuk gibi davranmak 2 bir sabah uyandık ki sözlük yok 3 beni anlamadın ya ben ona yanıyorum 1

Son Haberler

PMYO mezuniyet sonrası mülakatta elenen 3 adaya İDDK'dan olumsuz kararMemurluktan Çekilmiş Sayılma İşlemiyle Bu İşleme Dayanılarak Geriye Dönük Maaşın İstenmesi2 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıklarıHalil Falyalı'nın Muhasebecisi Hollanda'da Öldürüldü İddiasıKonya Valiliği'nden CHP Konvoyuna Saldırı Açıklaması

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?