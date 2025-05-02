Koruma güvenlik unvan değişikliği

Memur statüsünde Koruma ve Güvenlik görevlisiyim. Ünvan değişikliği ya da görevde yükselme sınavına girmeden GİH sınıfında olan memur , bilgisayar işletmeni , veri hazırlama kontrol işletmeni vb. kadrolara idarenin takdiri ile geçebilir miyim ? Sadece bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim
Memur statüsünde Koruma ve Güvenlik görevlisiyim. Ünvan değişikliği ya da görevde yükselme sınavına girmeden GİH sınıfında olan memur , bilgisayar işletmeni , veri hazırlama kontrol işletmeni vb. kadrolara idarenin takdiri ile geçebilir miyim ? Sadece bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim