Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


02 Mayıs 2025 09:52
Koruma güvenlik unvan değişikliği

Memur statüsünde Koruma ve Güvenlik görevlisiyim. Ünvan değişikliği ya da görevde yükselme sınavına girmeden GİH sınıfında olan memur , bilgisayar işletmeni , veri hazırlama kontrol işletmeni vb. kadrolara idarenin takdiri ile geçebilir miyim ? Sadece bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim

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