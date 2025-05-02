İl sağlıkta çalışmak

Merhaba arkadaşlar. Bir şehir hastanesinde çalışıyorum ama Kamu denetçi müdürü "il sağlıkta çalışmak ister misin" diye sordu. "Excel dolduracaksın, masabaşı çalışacaksın" falan dedi ki bana cazip gelen şeyler değil, tek artısı İl sağlık da evime çok yakın. Yürüme mesafesi ile 3-5 dk.
Sorum şu, il sağlıkta neler yapılıyor? Çalışma saatleri nasıl? Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba arkadaşlar. Bir şehir hastanesinde çalışıyorum ama Kamu denetçi müdürü "il sağlıkta çalışmak ister misin" diye sordu. "Excel dolduracaksın, masabaşı çalışacaksın" falan dedi ki bana cazip gelen şeyler değil, tek artısı İl sağlık da evime çok yakın. Yürüme mesafesi ile 3-5 dk.
Sorum şu, il sağlıkta neler yapılıyor? Çalışma saatleri nasıl? Yardımcı olursanız sevinirim.