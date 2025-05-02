En Düşük Bekar Memur Maaşı Yoksulluk Sınırına Çıkarılmalıdır (Türk-İş 2025 Nisan Ayı: 78.292 TL)

- En düşük (bekar) memur maaşı yoksulluk sınırına çıkarılmalıdır (Türk-İş verileri 4 kişilik bir aile için 2025 yılı Nisan ayı: 78.292 TL).

- Enflasyon farkı (sıfır zam) ile hayat idare edilmemektedir.

- Kirada oturan memurun her yıl kirasına %300 ve %100 zam yapılması memurun hayatını iyice zorlaştırmaktadır.

- Kamu işçisine verilen maaşına ek, tediye, ikramiye, yemek parası, nöbet parası gibi ödemelerin memura verilmemesi kamuda çalışma barışını bozmuştur.

- Kamu işçisi ortalama her ay yoksulluk sınırı civarında yani 70.000 veya 80.000 TL gelir alırken hiçbir ek ödemesi olmayan en alt kademedeki bekar memur 43.000 TL maaş almakta ve hiçbir ek ödemesi bulunmamaktadır.

- Kamuda çalışma barışının sağlanması için ya memura da kamu işçisine verilen ek ödemeler verilmeli ya da en düşük bekar memur maaşı yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır.

- Memur, 6 ayda bir verilen enflasyon farkı (sıfır zam) ile fakirleşmiş durumdadır. Enflasyon farkı memurun derdine derman olmamıştır. Mutlaka memurun maaşında veya ek ödemeler verilerek iyileştirme yapılmalıdır.