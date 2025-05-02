KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


02 Mayıs 2025 11:26
Memurken veya özel sektörde çalışırken KPSS ye hazırlanan var mı?

Evet arkadaşlar illa ki bu durumda olan vardır.tecrübelerinizi aktarır mısınız? Nasıl ilerledi süreç, kaç puan aldınız?


Flowelch
Aday Memur
02 Mayıs 2025 14:44

Merhaba Hocam, özel sektörde çalışırken bıktığım için sınava hazırlandım. Mesaiden kalan vakitlerde çalışabildim ya da tatil günlerimde. Çok zorlu bir süreç oluyor ama bir şeylerden feragat etmek gerek. Birkaç ayınızı bu sınava verirseniz yapabilirsiniz. Benim temelim yoktu her şeye en baştan başladım ve 85 puan aldım. Son merkezi atamada da atandım.

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