Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Mayıs 2025 11:38
Acil İller Arası Tayin ve Sıfırdan Alım

Merhabalar bakanlık bugün sıfırdan alım için tercih yayımladı. Sıfırdan alım Haziran ayında yapılacak olan iller arası tayinlerin münhal kadrolarını nasıl etkiler. Tüm kontenjanlar sıfırdan alımla dolar mı


pisilovee
Aday Memur
02 Mayıs 2025 12:24

Aynı soru benime kafamda ya lütfen bilen yazabilir mi ya da fikri olan

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

8 Yıla 1 KademeEş Durumu TayiniUnvan Değişikliği Sınavı5 yıl dolunca ücretsiz izin Hemşirelik'den GeçişSözleşmeliden Kadroya Geçen 8 Yıla 1 DereceDeprem Dolayısıyla Tayin Öne Çekilir mi?Sözleşmeli müdür yardımcılığı nasıl belirleniyor Kpss puanıyla 2.kez tercih yapmaAcil İller Arası Tayin ve Sıfırdan Alım

Sözlük

kendi ayağına sıkmak 1 ferdi özbeğen 2 şu anda dinlenen türkü 4 bilal sonses 2 santorini 1 en sık tekrarladığınız cümleler 2 arı 1 günün sözü 3 sözlükten emekli olma koşulları 2 Sosyal medya hesabı olmayan adam 2

Son Haberler

Marmara Denizi'nde 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana GeldiAva Giden 24 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Ölü BulunduBursa'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralıKırklareli'nde 110 Düzensiz Göçmen YakalandıAk Partili Zeybekçi: 'TÜSİAD Başkanı'nın İfade Süreci Şık Değil'

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?