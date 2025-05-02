Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Mayıs 2025 12:07
İşçi memura amir olabilir mi

Herkese iyi günler. Adalet bakanliginda sozlesmeli hizmetli olarak çalışmaktayız. Sormak istediğim soru şu; idari işler müdürü tarafından işçi kadrosunda çalışan bir personel sorumlu olarak görevlendirildi. Bunun yasal karşılığı nedir? Bazı işçi kadrosundakiler temizlik vs işlerinde calismiyorlar bile. Yeri geliyor mobing de uyguluyorlar. Ne yapmamız lazım. Şimdiden teşekkürler

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