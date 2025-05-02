Haziran-Temmuz merkezi atama

Arkadaşlar merhaba,
Özel sektörde çalışıyorum ve artık yeni bir iş bulmadan da istifa edecek duruma geldim.
Hiçbir yerde atamayla ilgili haber göremiyorum.
Merkezi atama ne zaman olur?
Olduğu zaman sizce p3 83,19 puan ile uluslararası ilişkiler mezunu olarak atanabilir miyim?
Yorumlarınızı beklerim.
İyi forumlar
Arkadaşlar merhaba,
Özel sektörde çalışıyorum ve artık yeni bir iş bulmadan da istifa edecek duruma geldim.
Hiçbir yerde atamayla ilgili haber göremiyorum.
Merkezi atama ne zaman olur?
Olduğu zaman sizce p3 83,19 puan ile uluslararası ilişkiler mezunu olarak atanabilir miyim?
Yorumlarınızı beklerim.
İyi forumlar