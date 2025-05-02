KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


02 Mayıs 2025 13:00
Haziran-Temmuz merkezi atama

Arkadaşlar merhaba,

Özel sektörde çalışıyorum ve artık yeni bir iş bulmadan da istifa edecek duruma geldim.

Hiçbir yerde atamayla ilgili haber göremiyorum.

Merkezi atama ne zaman olur?

Olduğu zaman sizce p3 83,19 puan ile uluslararası ilişkiler mezunu olarak atanabilir miyim?

Yorumlarınızı beklerim.

İyi forumlar


F4ntomm
Memur
02 Mayıs 2025 14:35
Ocak 2025 atamasında atanıyormuşsunuz zaten o puanla.tercih yapmamışsınız gibi görünüyor.
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