Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Mayıs 2025 14:19
ihraç ve hagb hususunda bilgi

Herkese selamlar adlı bitmeden 6136 dan ihraç edildim adlı de geçen hafta bitti şüpheden sanık yararlanır hususunda çok ugraştıysakta 10 ay ceza onuda hagb çevrildi idare mahkemesi de bu kararı bekliyordu tecrübeli ve bilgililer yardımcı olabilir mi dönebilir miyim yoksa umut yok mu (kendi avukatim başta olmak üzere bir kaç avukatla gorustum kurum egm olunca hepsi farkli yorum yapıyor)

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