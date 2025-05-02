4a dan 4b ye geçiş ( aday memur )

4a kadrolu olarak 1 aydır çalışıyorum ekpss ile atandım aday memurluk sürecim devam ederken istifa edip normal kpss puanım ile sözleşmeli sağlık teknikerligine geçiş yapabilir miyim ? aday memurken istifa edenlerin 6 ay memurluk yasağı var bu beni bağlar mi ? memurluktan sözleşmeliye geçeceğim.

4a kadrolu olarak 1 aydır çalışıyorum ekpss ile atandım aday memurluk sürecim devam ederken istifa edip normal kpss puanım ile sözleşmeli sağlık teknikerligine geçiş yapabilir miyim ? aday memurken istifa edenlerin 6 ay memurluk yasağı var bu beni bağlar mi ? memurluktan sözleşmeliye geçeceğim.