Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Mayıs 2025 15:32
4a dan 4b ye geçiş ( aday memur )
4a kadrolu olarak 1 aydır çalışıyorum ekpss ile atandım aday memurluk sürecim devam ederken istifa edip normal kpss puanım ile sözleşmeli sağlık teknikerligine geçiş yapabilir miyim ? aday memurken istifa edenlerin 6 ay memurluk yasağı var bu beni bağlar mi ? memurluktan sözleşmeliye geçeceğim.

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