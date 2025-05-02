Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Mayıs 2025 15:47
Tübitak bilgi paylaşımı

Arkadaşlar merhaba. Tübitak mülakatları ile ilgili bilgi ve tecrübelerini burada yazalım. 2025 yılı için mülakat tarihleri belli olmaya başladı. Mülakat, maaş vs. tecrübesi olanlar ve sisteme yeni müracat edenler buraya yazalım.


vehbi86
Aday Memur
02 Mayıs 2025 15:49

benim haftaya mülakat var proje personeli olarak. tecrübelerimi buraya yazarım.

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