Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Mayıs 2025 16:17
ATANIR MIYIM
hemşirelik branş sıralamam 15.123 75.53 puan aldım kpssden,şuan son sınıfım 2. atamaya gidermiyim. Diğer vir sorum 2026 yılında kpssden önce hemşirelere bir atama daha yapılır mı

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