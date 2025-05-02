Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Kapalı
02 Mayıs 2025 16:26
Emniyet personeli için sosyal medya kullanımı nasıl olmalı?

Merhaba. Emniyete atandım ama polis olarak değil. İl Emniyet Müdürlüğü yazısının önünde anı kalması için fotoğraf çekindim. Profil fotoğrafı yapmam sorun teşkil eder mi? Takım elbise ile bir fotoğraf çekindim herhangi bir şekilde imajı kötü gösterecek bir poz değil düz normal bir resmi fotoğraf.


zorta
Memur
02 Mayıs 2025 16:57

emniyet personeli sadece çalışır köle gibi. sosyal medya neymiş


patri
Aday Memur
02 Mayıs 2025 23:54

Bomboş insansın. Fikrin yoksa zikrin de olmasın. Bilmiyorsan bilmiyorum

der geçersin. Cahilliğin en büyük problemi her konuda bir yorumu

olmasıdır. Bu arkadaşın nereye atandığını biliyorum ve işi benden rahat.

Sadece bir soru sormuş. İnsanların hevesini kırmakta üzerinize yok.

Öncelikle hayırlı olsun. Evraklarını teslim ettikten sonra bu kadar kısa sürede

çağıracaklarını tahmin etmemiştim. Yeni görevinde başarılar. Fotoğraf

konusuna gelecek olursak personel şubeye sorabilirsin. Fakat sorun

çıkartan durumlar üniforma ve rozetli kıyafetler için geçerli. Kurumun

itibarını zedelemeyecek fotoğraflar, terör ile bağlantısı olan 3.

şahısların görmeyeceği fotoğraflar sorun teşkil etmeyecektir. Ama siz

yine de personel şube ile görüşün. Bu ağlayan boş arkadaşı da takma hep

var böyle tipler. Bunlar ağladıkça ben keyifleniyorum

zorta, 3 gün önce

emniyet personeli sadece çalışır köle gibi. sosyal medya neymiş


Başkan91
Şef
03 Mayıs 2025 00:17

Çıkış şaklabanca konuşan ve polisi basitleştiren maalesef ki meslektaş dediğimiz komedyen tarzı polislere dur denmeli


adalı-polis
Genel Müdür
03 Mayıs 2025 07:58

En çokta komsere yalakalık yapıp rahat eden bu tiplerdir

zorta, 3 gün önce

emniyet personeli sadece çalışır köle gibi. sosyal medya neymiş


zorta
Memur
03 Mayıs 2025 15:34

12-12 işinize bakın. boş yapmayın! anca burda hava basarsınız iş gerçeğe gelince pısss


patri
Aday Memur
03 Mayıs 2025 15:54

Sen bana çalıştığın il ilçe bilgilerini adını soyadını ver bakalım sosyal medyada konuştuğun kadar yürekli misin? Karşına geçtiğimde kem küm etmek yok ama anlaştık mı?

zorta, 2 gün önce

12-12 işinize bakın. boş yapmayın! anca burda hava basarsınız iş gerçeğe gelince pısss


Feritdemir0133
Aday Memur
04 Mayıs 2025 22:41

Hunharca kullanın. Görüyoruz kullananları:) adam dil mil çıkarıyor beyni iki bacağının arasında sosyal medya kullanıyor. Vay ki vay... İki kız tavlayacaksın diye :) ulan arkadaş ne günlere kaldık yahu..


85200258
Müsteşar Yardımcısı
05 Mayıs 2025 02:12
Arkadaşın tavrı hoş değil ancak sen adamı tehdit mi ediyorsun anlamadım?
patri, 2 gün önce

Sen bana çalıştığın il ilçe bilgilerini adını soyadını ver bakalım sosyal medyada konuştuğun kadar yürekli misin? Karşına geçtiğimde kem küm etmek yok ama anlaştık mı?


buralarda925
Memur
05 Mayıs 2025 06:25
ne yapacaksın mesela söylese ne yapabilirsin verse ne yapacaksın hakkaten merak ettim yani dışarda yaptığın har fiilden dolayı ceza veren bir disiplin anlayişi olan bir kurumun personelisin ya ne adam mi döveceksin ne yapabilirsin verse bilgilerini ne yapabilirsin hiçbir halt yapamayacaksın ona bilgini ver buna bilgini ver diye niye yazıyorsunuz karşıdaki vermeyince adı sanı belli olmayan ac mısın fake hesabı gelmiş verde ne yapıyorum seni diyorsun çok erkeksin delikanlısın ya yaz buraya il ilçe çalıştığın yeri yaz adını soyadını ondan sonra delikenlıyım diye ortada gez adamdan niye istiyorsun yaz erkeksin ya yaz aleni burdan bilelim kimsin
patri, 2 gün önce

Sen bana çalıştığın il ilçe bilgilerini adını soyadını ver bakalım sosyal medyada konuştuğun kadar yürekli misin? Karşına geçtiğimde kem küm etmek yok ama anlaştık mı?


Özer5336
Şef
05 Mayıs 2025 07:05
sevgili devrem inşallah hayatta ki en büyük derdin bu olsun.
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