Emniyet personeli için sosyal medya kullanımı nasıl olmalı?

Bomboş insansın. Fikrin yoksa zikrin de olmasın. Bilmiyorsan bilmiyorum

der geçersin. Cahilliğin en büyük problemi her konuda bir yorumu

olmasıdır. Bu arkadaşın nereye atandığını biliyorum ve işi benden rahat.

Sadece bir soru sormuş. İnsanların hevesini kırmakta üzerinize yok.

Öncelikle hayırlı olsun. Evraklarını teslim ettikten sonra bu kadar kısa sürede

çağıracaklarını tahmin etmemiştim. Yeni görevinde başarılar. Fotoğraf

konusuna gelecek olursak personel şubeye sorabilirsin. Fakat sorun

çıkartan durumlar üniforma ve rozetli kıyafetler için geçerli. Kurumun

itibarını zedelemeyecek fotoğraflar, terör ile bağlantısı olan 3.

şahısların görmeyeceği fotoğraflar sorun teşkil etmeyecektir. Ama siz

yine de personel şube ile görüşün. Bu ağlayan boş arkadaşı da takma hep

var böyle tipler. Bunlar ağladıkça ben keyifleniyorum