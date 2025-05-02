Emniyet personeli için sosyal medya kullanımı nasıl olmalı?

Bomboş insansın. Fikrin yoksa zikrin de olmasın. Bilmiyorsan bilmiyorum
der geçersin. Cahilliğin en büyük problemi her konuda bir yorumu
olmasıdır. Bu arkadaşın nereye atandığını biliyorum ve işi benden rahat.
Sadece bir soru sormuş. İnsanların hevesini kırmakta üzerinize yok.
Öncelikle hayırlı olsun. Evraklarını teslim ettikten sonra bu kadar kısa sürede
çağıracaklarını tahmin etmemiştim. Yeni görevinde başarılar. Fotoğraf
konusuna gelecek olursak personel şubeye sorabilirsin. Fakat sorun
çıkartan durumlar üniforma ve rozetli kıyafetler için geçerli. Kurumun
itibarını zedelemeyecek fotoğraflar, terör ile bağlantısı olan 3.
şahısların görmeyeceği fotoğraflar sorun teşkil etmeyecektir. Ama siz
yine de personel şube ile görüşün. Bu ağlayan boş arkadaşı da takma hep
var böyle tipler. Bunlar ağladıkça ben keyifleniyorum
Bomboş insansın. Fikrin yoksa zikrin de olmasın. Bilmiyorsan bilmiyorum
der geçersin. Cahilliğin en büyük problemi her konuda bir yorumu
olmasıdır. Bu arkadaşın nereye atandığını biliyorum ve işi benden rahat.
Sadece bir soru sormuş. İnsanların hevesini kırmakta üzerinize yok.
Öncelikle hayırlı olsun. Evraklarını teslim ettikten sonra bu kadar kısa sürede
çağıracaklarını tahmin etmemiştim. Yeni görevinde başarılar. Fotoğraf
konusuna gelecek olursak personel şubeye sorabilirsin. Fakat sorun
çıkartan durumlar üniforma ve rozetli kıyafetler için geçerli. Kurumun
itibarını zedelemeyecek fotoğraflar, terör ile bağlantısı olan 3.
şahısların görmeyeceği fotoğraflar sorun teşkil etmeyecektir. Ama siz
yine de personel şube ile görüşün. Bu ağlayan boş arkadaşı da takma hep
var böyle tipler. Bunlar ağladıkça ben keyifleniyorum
, 3 gün önce
zorta
emniyet personeli sadece çalışır köle gibi. sosyal medya neymiş