Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2025 16:26
Emniyet personelleri için sosyal medya kullanımı nasıl olmalı?

Merhaba. Emniyete atandım ama polis olarak değil. İl Emniyet Müdürlüğü yazısının önünde anı kalması için fotoğraf çekindim. Profil fotoğrafı yapmam sorun teşkil eder mi? Takım elbise ile bir fotoğraf çekindim herhangi bir şekilde imajı kötü gösterecek bir poz değil düz normal bir resmi fotoğraf.

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