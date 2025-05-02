Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Mayıs 2025 16:27
Yapay Zeka ile Gelişmiş ülkelerde Kamu mühendisleri ile Müfettişler ve Uzmanlar arasındamaaşları kar

Yapay Zeka ile Gelişmiş ülkelerde Kamu mühendisleri ile Müfettişler ve Uzmanlar arasında maaşları karşılaştırması

Gelişmiş ülkelerde, Kamu mühendisleri Müfettişlerden %10 civarı az maaş alırken, Uzmanlardan %20 civarlarında fazla maaş almaktadır.

Kaynak DeepSeek. İnanmayan arkadaşlar deep seek te soru sorabilirler.

Buradan çıkan yorumuma göre Mühendislik Kanunu yakın zamanda gelecektir diye düşünüyorum.


yerlivemillieleman
Aday Memur
02 Mayıs 2025 16:37

https://www.iskur.gov.tr/

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