Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Mayıs 2025 17:05
Gelişmiş ülkelerdeki kamu mühendisi ile çoban arasındaki maaş karşılaştırması

Gelişmiş ülkelerdeki kamu mühendisi ile çoban arasındaki maaş karşılaştırması

Şaka şaka :)) Yalnız fb da bir paylaşımda 60 bin TL maaşı kabul etmemiş pazarlıkta..

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