Öğretmenlerin İl İçi Tayin Başvuruları Ertelendi

MEB te daha bir yıl yayımlanan takvime uyulduğunu göremeden emekli olacağım sanırım. Zaten şu atama takvimlerini de yeni kayıtlar düşmesi sonrasına, yaza alın.
Misal şu an 4er şubeli ilkokuldan biri gitse yerine otomatik biri gelecek ama sene öğrenci sayısı düşeceği için ya gelen ya da mevcut öğretmenlerden biri mağdur olarak norm fazlası olacak. sonra bir de ilçe grubu ile bilmem hangi ilçeye gidecen diyecekler. Suçlu öğretmen mi bir ideal takvim planlayamayan MEB mi!
MEB te daha bir yıl yayımlanan takvime uyulduğunu göremeden emekli olacağım sanırım. Zaten şu atama takvimlerini de yeni kayıtlar düşmesi sonrasına, yaza alın.
Misal şu an 4er şubeli ilkokuldan biri gitse yerine otomatik biri gelecek ama sene öğrenci sayısı düşeceği için ya gelen ya da mevcut öğretmenlerden biri mağdur olarak norm fazlası olacak. sonra bir de ilçe grubu ile bilmem hangi ilçeye gidecen diyecekler. Suçlu öğretmen mi bir ideal takvim planlayamayan MEB mi!