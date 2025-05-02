Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Mayıs 2025 17:17
Öğretmenlerin İl İçi Tayin Başvuruları Ertelendi

Öğretmenlerin İl İçi Tayin Başvuruları Ertelendi

5.9 mayis olan tarih ertelendi


özTÜRK12
Memur
02 Mayıs 2025 17:20
sebep

aniceman
Daire Başkanı
02 Mayıs 2025 18:04

MEB te daha bir yıl yayımlanan takvime uyulduğunu göremeden emekli olacağım sanırım. Zaten şu atama takvimlerini de yeni kayıtlar düşmesi sonrasına, yaza alın.

Misal şu an 4er şubeli ilkokuldan biri gitse yerine otomatik biri gelecek ama sene öğrenci sayısı düşeceği için ya gelen ya da mevcut öğretmenlerden biri mağdur olarak norm fazlası olacak. sonra bir de ilçe grubu ile bilmem hangi ilçeye gidecen diyecekler. Suçlu öğretmen mi bir ideal takvim planlayamayan MEB mi!

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