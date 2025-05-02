Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Mayıs 2025 17:51
Sağlık bakanlığı yenı alımı hk

Arkadaşlar bir kurumda inşaat teknıkerı olarak çalışıyorum .yenı alımda memleketime alım var .insaat teknıkeri maaşları ne kadardır ? Tayınler kaç senede oluyor ?

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