KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan


02 Mayıs 2025 18:07
Sağlık Bakanlığı 2025/4 Alımı

Sonunda alım açıldı herkese hayırlı olsun. Alım sayıları özellikle kendi bölümüm için(Odyometri) olmak üzere çok düşük geldi bana. 50 kişi alınıyor. Puan ve sıralamam iyi olduğu halde ikinci alıma kalma ihtimalim olur mu onu düşünüyorum. İkinci alımda kadro dağılımında sayılar değişir mi? Fikri olan var mı?

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