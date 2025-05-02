Müdür Yardımcısı başvurusu hakkında

bilen birilerinin yardımına çok ihtiyacım var.

bugün başvuruda son gün, ben başvurumu 28 nisanda daha ilk gün yaptım hemen. okulum onaylamış, ilçe mem onaylamış lakin son dakka ek1 belgesi yollamam istendi. üstelik bugün saat 5'i geçmişken müdürüm arayarak belge hazırlamamı istedi. apar topar belge hazırladım. daha önce bilgilendirmesi yapılmadı bana bir şey söylenmedi ve acemiyim hiç kimse beni yönlendirmedi kaç kere sorduğum halde üstelik. pazartesi günü erkenden gelin yollayalım belgeleri dedi müdürüm. nasıl hazırlayacağımı da bilmiyorum doğrusu, doğru mu yaptım yanlış mı onu da bilmiyorum zaten birçok şeyin de çıktısını alamadım öyle bir yazdır seçeneği yok.

sorum şu onaylanmaması gibi bir durum yaşar mıyım başvurumun benim hatam değil ben kabul etmiyorum. ne yapmam lazım bilen birisi yol göstersin, her şey ters gidiyor çok mutsuz oldum :(