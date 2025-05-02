Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Mayıs 2025 18:22
Müdür Yardımcısı başvurusu hakkında

bilen birilerinin yardımına çok ihtiyacım var.

bugün başvuruda son gün, ben başvurumu 28 nisanda daha ilk gün yaptım hemen. okulum onaylamış, ilçe mem onaylamış lakin son dakka ek1 belgesi yollamam istendi. üstelik bugün saat 5'i geçmişken müdürüm arayarak belge hazırlamamı istedi. apar topar belge hazırladım. daha önce bilgilendirmesi yapılmadı bana bir şey söylenmedi ve acemiyim hiç kimse beni yönlendirmedi kaç kere sorduğum halde üstelik. pazartesi günü erkenden gelin yollayalım belgeleri dedi müdürüm. nasıl hazırlayacağımı da bilmiyorum doğrusu, doğru mu yaptım yanlış mı onu da bilmiyorum zaten birçok şeyin de çıktısını alamadım öyle bir yazdır seçeneği yok.

sorum şu onaylanmaması gibi bir durum yaşar mıyım başvurumun benim hatam değil ben kabul etmiyorum. ne yapmam lazım bilen birisi yol göstersin, her şey ters gidiyor çok mutsuz oldum :(


Güzeşte.
Aday Memur
02 Mayıs 2025 22:39
hocam süreci yakından takip etmeniz gerekirdi. müdür yardımcılığına atanma süreci 3 aşamalıdır. yazılı sınav, ek 1 belgelerinin teslimi ve sözlü sınav. umarım ek 1 dosyanızı doğru bir şekilde hazırlamışsınızdır.

rümeysa55
Aday Memur
02 Mayıs 2025 23:03
ek1 için son gün bugündü

cografyacı236
Memur
03 Mayıs 2025 00:46

aynı durum benim de başıma geldi. hiçbir yerde ben sürecin açıklamasını bulamadım, kimse de bilgilendirme yapmadı nerede yazıyormuş ek 1 için son gün bu gün diye? saat 5 te aramış belge vermediniz. neyin ne zaman verileceğini tahmin edeceğiz sanırım. başvuru yaparken işaretledik zaten. ha belgeleri de eski çalıştığımız kurumlardan tek tek toplayacağız bu güne kadar 10 kez ilçe zümre başkanlığı yaptım kimsede al şu belgesi demedi. sizin yapacağınız işi seveyim diyerek vazgeçtim.

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