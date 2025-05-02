2025/4 kpss tercihlerinde hangisi 4b hangisi 45-A nasıl anlayacağız

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
8 Yıla 1 KademeEş Durumu Tayini4a dan 4b ye geçiş ( aday memur )5 yıl dolunca ücretsiz izin Unvan Değişikliği SınavıDeprem Dolayısıyla Tayin Öne Çekilir mi?Hemşirelik'den GeçişSözleşmeliden Kadroya Geçen 8 Yıla 1 Dereceil içi tayin sistemden mi isteniyor Sözleşmeli müdür yardımcılığı nasıl belirleniyor