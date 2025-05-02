Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2025 19:12
Mevcutlu Şahsa Hastane Raporu

Mevcutlu bir şahsa hastane raporu aldırırken kelepçe takma zorunluluğu var mı değerli meslek büyüklerim cevap verebilir mi


veba1982
Genel Müdür
02 Mayıs 2025 19:38
doktor muayene ederken çıkartmak iyi olur. eğer şahıs aşırı saldırgan ise bu doktora söylenip rapora bu durumda geçirilerek kelepçeli durabilir

Caledonia
Aday Memur
02 Mayıs 2025 19:51

Demek istediğim şahsı polis merkezinden hastaneye intikal ettirken kelepçe takma zorunluluğu var mı

veba1982, 38 dk. önce
doktor muayene ederken çıkartmak iyi olur. eğer şahıs aşırı saldırgan ise bu doktora söylenip rapora bu durumda geçirilerek kelepçeli durabilir

Karam1453
Memur
02 Mayıs 2025 20:11

Şahsın durumuna göre hareket ediyor çoğu meslektaşımız ama ben kelepçeli götürmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum ve hep böyle yapıyorum.

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