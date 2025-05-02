Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2025 19:12
Mevcutlu şahsa sevk esnasında kelepçe takmak

Mevcutlu bir şahsa hastane raporu aldırırken kelepçe takma zorunluluğu var mı değerli meslek büyüklerim cevap verebilir mi


veba1982
Genel Müdür
02 Mayıs 2025 19:38
doktor muayene ederken çıkartmak iyi olur. eğer şahıs aşırı saldırgan ise bu doktora söylenip rapora bu durumda geçirilerek kelepçeli durabilir

Caledonia
Aday Memur
02 Mayıs 2025 19:51

Demek istediğim şahsı polis merkezinden hastaneye intikal ettirken kelepçe takma zorunluluğu var mı

veba1982, 3 gün önce
doktor muayene ederken çıkartmak iyi olur. eğer şahıs aşırı saldırgan ise bu doktora söylenip rapora bu durumda geçirilerek kelepçeli durabilir

Karam1453
Memur
02 Mayıs 2025 20:11

Şahsın durumuna göre hareket ediyor çoğu meslektaşımız ama ben kelepçeli götürmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum ve hep böyle yapıyorum.


kral122
Daire Başkanı
02 Mayıs 2025 20:33

Senin için daha güvenli olur kaçmalar hastane sırasında olur mesala ben adama diyorum prosedür gereği takiyorim. Sıkıntılı olmasa bile ne olur olmaz diye en iyisi takmak Vallah ben arkadaşınımin yigenine bile taktım hırsızlıktan gelmişti

Caledonia, 3 gün önce

Demek istediğim şahsı polis merkezinden hastaneye intikal ettirken kelepçe takma zorunluluğu var mı


Caledonia
Aday Memur
02 Mayıs 2025 21:59

Bununla ilgili yönetmelik kanun vs var mı bulamadım yoksa tamamen polisin insiyatifine mi bırakılmış


Turjela
Şef
02 Mayıs 2025 22:24

2559 PVSK'na bakabilirsin, Sonuç olarak Yetkili makamlarca şahıs hakkında Mevcutlu olarak getirilmesi için karar verilmiş. Sen de polis olarak şahsı, makamlara teslim edene kadar kaçmasına, kendisine veya başkasına zarar vermesine engel olmak için gerekli tedbiri almakla yetkilisin. Bu tedbiri de şahsa kelepçe takmak olarak düşünebilirsin. Tabi bu durum senin inisiyatifinde, ister bu tedbiri alırsın, ister almazsın ama eğer sen gerekli tedbirleri almadığın takdirde şahıs kaçarsa, kendisine veya başkasına zarar verirse senin başın çok ağrır. Onun için tavsiyem kelepçeyi tak.


cemaytekin54
Aday Memur
02 Mayıs 2025 22:26
CMK 93. MADDE.
Caledonia, 3 gün önce

Bununla ilgili yönetmelik kanun vs var mı bulamadım yoksa tamamen polisin insiyatifine mi bırakılmış


Caledonia
Aday Memur
02 Mayıs 2025 22:34

Cevaplar için teşekkür ederim


Mazikalbimdeyaradir
Şef
02 Mayıs 2025 22:46

Takarsan onun anası ağlar,takmazsan bir gün senin anan aglar

Caledonia, 3 gün önce

Cevaplar için teşekkür ederim


kral122
Daire Başkanı
03 Mayıs 2025 00:03

Kaçarsa ilk diyecekleri şey önlem aldın mı? Polisin önlemi önce kelepçe sonra koluna girmek

Caledonia, 3 gün önce

Bununla ilgili yönetmelik kanun vs var mı bulamadım yoksa tamamen polisin insiyatifine mi bırakılmış


veba1982
Genel Müdür
03 Mayıs 2025 07:23
her şüpheli serbest birakilana kadar gözaltı prosedürlerine tabidir. bunun sebebi bir şahıs yakalandığında gözaltı süresinin yakalama saati olmasıdır. gözaltındaki şahsa şahsın kaçma şüphesi üzerine kelepce takılır

MaRiNa007
Aday Memur
03 Mayıs 2025 13:44

Veba 1982 nakli arkadaşın yorumu gibi olmalı ,tamda öyle


spartalı77
Şef
03 Mayıs 2025 14:39
Polis merkezine kendi gelip teslim olan ilamatlı şahsın doktor raporuna götürülürken kaçtığını biliyorum. Şüpheli şahsın ruh halini bilemezsin. prosedür ne ise onu uygula geç.Şahıs kaçtıktan sonra başka bir suça bulaşabilir, başkalarına zarar verebilir ondan sonra durumu açıklayamazsın

buralarda925
Memur
03 Mayıs 2025 15:02
sen belli ki birşeyler kurcalamaya çalışıyorsun:)polis olup bunu bundan soracak biri yok polis olamaz bu kişi polissen vay senle çalışan adamın haline aranıyor ibaresi gördüğün her adama istediğin gibi tak yakalama yapıyorsun artık o kisi sana ait zaten har kelepçe takan teröristkiyiz der kelepçe yakalaması yapılan herkese takılır kelepçe de arkadan takılır önden kelepçe diye birşey yoktur bunu sakın unutma o adam kaçarsa derdini savcıya anlatamazsın iyi niyetli olunmaz yoksa hurmalar tırmalar:)
Caledonia, 3 gün önce

Bununla ilgili yönetmelik kanun vs var mı bulamadım yoksa tamamen polisin insiyatifine mi bırakılmış


memuraday-y
Şube Müdürü
04 Mayıs 2025 21:45

Bu ne biçim bir üslup ya?

buralarda925, 2 gün önce
sen belli ki birşeyler kurcalamaya çalışıyorsun:)polis olup bunu bundan soracak biri yok polis olamaz bu kişi polissen vay senle çalışan adamın haline aranıyor ibaresi gördüğün her adama istediğin gibi tak yakalama yapıyorsun artık o kisi sana ait zaten har kelepçe takan teröristkiyiz der kelepçe yakalaması yapılan herkese takılır kelepçe de arkadan takılır önden kelepçe diye birşey yoktur bunu sakın unutma o adam kaçarsa derdini savcıya anlatamazsın iyi niyetli olunmaz yoksa hurmalar tırmalar:)

Feritdemir0133
Aday Memur
04 Mayıs 2025 22:34

Arkadaşlar kanunu tam olarak uygulamadığımızdan dolayı polisin itibarı da zedeleniyor. Kelepçeyi bakmalıyız ki o hissi alsın vatandaş suçu her ne olursa olsun! O hissiyatla tabi olmadığı zaman, el ense.... anlayan anladı. Bir ağırlığımız, kanuni bir vakarımız olmalı! Bunu hissetmeli ki bir daha yapmaya kalkışırken ne ile karşılacağını iyice bellesin. Polisin merhameti masumlara, mazlumlara, müştekilere, alil acizlere elbette ki olmalı amma ve lakin serseriye, ensesi kalına, şüpheliye, sanığa muhakkak ki sert ve ters yüzü de gösterilmeli. Kelepçeyi de yukarıda bir arkadaşımızın da dediği üzre arkadan yakın mümkün mertebe. Suçlular nasılsa polis bir şey yapmıyor yaağ kıvamından çıkmalı. Kararlı ses tonu ile devletin sopasını kanuni çerçevede gösterin, rica ederim.

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