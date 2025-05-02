Mevcutlu şahsa sevk esnasında kelepçe takmak

Polis merkezine kendi gelip teslim olan ilamatlı şahsın doktor raporuna götürülürken kaçtığını biliyorum. Şüpheli şahsın ruh halini bilemezsin. prosedür ne ise onu uygula geç.Şahıs kaçtıktan sonra başka bir suça bulaşabilir, başkalarına zarar verebilir ondan sonra durumu açıklayamazsın

Polis merkezine kendi gelip teslim olan ilamatlı şahsın doktor raporuna götürülürken kaçtığını biliyorum. Şüpheli şahsın ruh halini bilemezsin. prosedür ne ise onu uygula geç.Şahıs kaçtıktan sonra başka bir suça bulaşabilir, başkalarına zarar verebilir ondan sonra durumu açıklayamazsın