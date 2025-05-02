Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2025 19:55
Eş Durumu Mazeret Dilekçesi Hk.
Hayırlı akşamlar sevgili meslektaşlarım, mazeret dilekçemi genel müdürlüğün kep posta adresinden gönderebilir miyim ? şu an yıllık izindeyim o sebeple personel şubeyle uğraşmak istemiyorum, uygun olur mu, teşekkürler.

genelhizmet35
Memur
02 Mayıs 2025 19:57
Personel şube üzerinden gönderme gibi bir zorunluluğu bulunuyor mu ?
Toplam 1 mesaj

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