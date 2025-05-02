Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2025 20:16
Gih'e geçişi onaylananların ataması yapıldı

Sivil atamalar bugün yapıldı.istesigi ilçeye gidebilen varmı


cano3003
Daire Başkanı
02 Mayıs 2025 21:34
sivil memur atamaları mı?

Kominist558
Aday Memur
02 Mayıs 2025 21:40

Ehs den gihe geçiş atamaları

cano3003, 3 gün önce
sivil memur atamaları mı?

einsatz79
Aday Memur
02 Mayıs 2025 22:18

15 senelik memurum eşim att gih e nasıl gecerim


jeje1987
Şef
02 Mayıs 2025 22:21
mazeret ataması mı hocam hangi atama

Kominist558
Aday Memur
03 Mayıs 2025 13:31

Sağlık konusuyla alakalı gihe geçişlerin ataması yapıldı.es durumu gih yapılmıyor artik


Sinop07
Aday Memur
04 Mayıs 2025 00:26
yapılmadığını kim söyledi.
Kominist558, 2 gün önce

Sağlık konusuyla alakalı gihe geçişlerin ataması yapıldı.es durumu gih yapılmıyor artik

Toplam 6 mesaj

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