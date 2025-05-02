Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2025 20:16
Sivil atama

Sivil atamalar bugün yapıldı.istesigi ilçeye gidebilen varmı


cano3003
Daire Başkanı
02 Mayıs 2025 21:34
sivil memur atamaları mı?

Kominist558
Aday Memur
02 Mayıs 2025 21:40

Ehs den gihe geçiş atamaları

cano3003, 24 dk. önce
sivil memur atamaları mı?
Toplam 2 mesaj

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