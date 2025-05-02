Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Mayıs 2025 21:24
İl içi tayin ile ilgili

Arkadaşlar ...

Proje okulunda görev yapmakta iken görev süremin dolmasından dolayı tekrar başvuru yaptım ve kendi okuluma yeniden atandım. "Aynı yıl birden fazla atama yapılamaz" maddesinden dolayı bu yıl il içi tayin isteyemiyorum ama gelecek sene il içi yapma hakkım varmı ? yoksa 3 yıl çalışma zorunluluğu yeniden mi başlar (okuluma yeniden atandığım için) ?

net bilgisi olan bilgilendirirse sevinirim.

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