Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2025 21:45
Görevde ateşli silahla yaralanma sonrası sinir hasarından (bacaktan) dilim raporu alan var mı ?

Arkadaşlar silahla yaralanma sonrası sinir hasarı ve ayakta hafif kısıtlılık var kronik ve kalıcı hale geldi dilime sevk edildim eski yönetmelikte C dilimi verilmişti tekrar dilim alındığında kalıcı hale gelmiş olsa bile yine C mi verilir bu durumda benimle benzer süreci yaşayan var mı

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