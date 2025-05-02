Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2025 21:45
Sinir hasarından dilim raporu alan var mı?

Arkadaşlar silahla yaralanma sonrası sinir hasarı ve ayakta hafif kısıtlılık var kronik ve kalıcı hale geldi dilime sevk edildim eski yönetmelikte C dilimi verilmişti tekrar dilim alındığında kalıcı hale gelmiş olsa bile yine C mi verilir bu durumda benimle benzer süreci yaşayan var mı


besyocu00
Aday Memur
02 Mayıs 2025 22:41
geçmiş olsun. görev yapmayı kısıtlayacak düzeye geldiyse D verilir yada C 16/5 verilip daha pasif çalıştırılır.bunun kararını doktorun ve kurulu veriyor

bigaripmemur
Aday Memur
02 Mayıs 2025 22:45

Doktordan doktora değişiyor algıya göre bile değişiyor bu durum

besyocu00, 3 gün önce
geçmiş olsun. görev yapmayı kısıtlayacak düzeye geldiyse D verilir yada C 16/5 verilip daha pasif çalıştırılır.bunun kararını doktorun ve kurulu veriyor

besyocu00
Aday Memur
02 Mayıs 2025 22:49
evet. ben 12 ay önce kaza geçirdim ilk heyette nörolojiden B dilimi verdiler.6 ay sonra ikinci heyete girdim heyet doktoru değişmiş bu sefer nöroloji C dilimi verdi. çok ılımlı biri benden ne istiyorsun diye soruyor ne istesem yazacak.
bigaripmemur, 3 gün önce

Doktordan doktora değişiyor algıya göre bile değişiyor bu durum

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis-öğretmen eş durumu ataması2025 banka promosyonuTıbbi sekreter bizden fazla maaş alıyorİcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkındaPolsan'ı neden emniyet müdürleri yönetiyorAile yılı kapsamında eş durumu atamasıGih memurluğu ile ilgili soru ve görüşler

Sözlük

Hangi Atasözünü tersten yazınca daha anlamlı olurdu? 1 Burnunun Sızlaması 1 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 11 Pazar sabahı erkenden hortlamak 1 gel günaha girelim 1 kırk fırın ekmek yemek 2 rotasyon 1 cozutmak 1 f16 gökçen 1 evdeki hesap çarşıya uymaz 1

Son Haberler

AK Partili Zeybekci'den Enflasyonla Mücadele Çıkışı!Sağlıkta Yeni Dönem: Adresinize Göre Aile HekimiTÜSİAD Başkanları Hakim Karşısına ÇıkıyorBalık tutmak için denize açıldılar, 428 bin TL ceza aldılarBakanlıktan Çocuklar İçin Dijital Güvenlik Hamlesi

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?