Sinir hasarından dilim raporu alan var mı?

evet. ben 12 ay önce kaza geçirdim ilk heyette nörolojiden B dilimi verdiler.6 ay sonra ikinci heyete girdim heyet doktoru değişmiş bu sefer nöroloji C dilimi verdi. çok ılımlı biri benden ne istiyorsun diye soruyor ne istesem yazacak.

evet. ben 12 ay önce kaza geçirdim ilk heyette nörolojiden B dilimi verdiler.6 ay sonra ikinci heyete girdim heyet doktoru değişmiş bu sefer nöroloji C dilimi verdi. çok ılımlı biri benden ne istiyorsun diye soruyor ne istesem yazacak.