Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2025 22:06
Engelli eş mazeret ataması

Merhabalar. Güncellenen yönetmelige göre süresi 10 yıl olan ilde 4.yilim ,doğu görevinden geldim. Eşim sağlık problemlerinden dolayı aile desteği ihtiyacından kaynaklı memleketimize tayin isteyecek.%60 raporu var ama ağır ibaresi mevcut değil.memleketimiz de yeni yönetmeliğe göre süresi 10 yil olan bir büyükşehir .süresi bitmeden batıdan batıya bu şekilde tayin isteyip olumlu sonuçlanan varsa bilgi alabilir miyim?


Birmemur.
Aday Memur
03 Mayıs 2025 19:29

Bilgisi olan yok mu acaba


Bakımsız
Aday Memur
03 Mayıs 2025 20:41

Yönetmelik açık %50 veya ağır engelli.


Bakımsız
Aday Memur
03 Mayıs 2025 20:43

Özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine karar verilenler,

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