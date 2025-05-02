Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2025 22:06
Engelli Eş mazereti için Tayin

Merhabalar. Güncellenen yönetmelige göre süresi 10 yıl olan ilde 4.yilim ,doğu görevinden geldim. Eşim sağlık problemlerinden dolayı aile desteği ihtiyacından kaynaklı memleketimize tayin isteyecek.%60 raporu var ama ağır ibaresi mevcut değil.memleketimiz de yeni yönetmeliğe göre süresi 10 yil olan bir büyükşehir .süresi bitmeden batıdan batıya bu şekilde tayin isteyip olumlu sonuçlanan varsa bilgi alabilir miyim?

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