Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Mayıs 2025 23:02
YKS sınav görevi iptali

Merhaba arkadaşlar, yks' de çıkan görevi onayladım, ancak sonradan fark ettim ki tercih ettiğim yerlerden biri değil, iki saatlik mesafede bir yer, görevi nasıl iptal ettirebilirim, daha önce iptal eden oldu mu?


el elif
Aday Memur
02 Mayıs 2025 23:55
ÖSYM temsilciliğini ara
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