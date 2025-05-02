4B İstifa Etmiş Büro Personelinin Mühendisliğe Geçişi
Merhabalar, birkaç ay önce 4b sözleşmeli büro personeli işimden ailevi sebeplerden dolayı istifa ettim. Şimdi 4b sözleşmeli mühendis olarak atanabilir miyim?
Merhabalar, birkaç ay önce 4b sözleşmeli büro personeli işimden ailevi sebeplerden dolayı istifa ettim. Şimdi sağlık bakanlığı alımında sözleşmeli sağlık teknikeri olarak atanabilir miyim?
4B İstifa Etmiş Büro Personelinin Mühendisliğe Geçişi
Merhabalar, birkaç ay önce 4b sözleşmeli büro personeli işimden ailevi sebeplerden dolayı istifa ettim. Şimdi 4b sözleşmeli mühendis olarak atanabilir miyim?
Merhabalar, birkaç ay önce 4b sözleşmeli büro personeli işimden ailevi sebeplerden dolayı istifa ettim. Şimdi sağlık bakanlığı alımında sözleşmeli sağlık teknikeri olarak atanabilir miyim?