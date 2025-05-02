Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


02 Mayıs 2025 23:38
4B İstifa Etmiş Büro Personelinin Mühendisliğe Geçişi Merhabalar, birkaç ay önce 4b sözleşmeli büro

4B İstifa Etmiş Büro Personelinin Mühendisliğe Geçişi

Merhabalar, birkaç ay önce 4b sözleşmeli büro personeli işimden ailevi sebeplerden dolayı istifa ettim. Şimdi 4b sözleşmeli mühendis olarak atanabilir miyim?

Merhabalar, birkaç ay önce 4b sözleşmeli büro personeli işimden ailevi sebeplerden dolayı istifa ettim. Şimdi sağlık bakanlığı alımında sözleşmeli sağlık teknikeri olarak atanabilir miyim?

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