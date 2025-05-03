Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


03 Mayıs 2025 00:00
Sivas Şarkışla

Sivas şarklılarda görev yapan var mı? Tercihler için yardımcı olabilir misiniz? Şehir hakkında hastane ve ASM ler hakkında bilgi alabilirmiyiz?

Çok Yazılan Konular

8 Yıla 1 KademeEş Durumu Tayini4A dan 4B ye geçiş (Aday Memur )Acil İller Arası Tayin ve Sıfırdan AlımSözleşmeli müdür yardımcılığı nasıl belirleniyor Kpss puanıyla 2.kez tercih yapmaAtanır mıyım?Sözleşmeliden Kadroya Geçen 8 Yıla 1 DereceKurban Bayramı Tatili 10 gün Olur mu ?Deprem Dolayısıyla Tayin Öne Çekilir mi?

Sözlük

Kelimeler albayım kelimeler,bazı anlamlara gelmiyor. 3 Changes 1 acayip bay-bayan isimleri 2 Flörtöz kişi 4 isimleri kısaltmak 1 Proanemon 12 Kendini anlatmaktan vazgeçmek 5 faşizm 3 Sonra bir gün dedim ki. 2 küfür 2

Son Haberler

PMYO mezuniyet sonrası mülakatta elenen 2 adaya İDDK'dan olumsuz karar3 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları3 Günlük İşçi Elektrik Akımına Kapılarak ÖldüBakan Güler: Türkiye Her Türlü Oldubittiye İzin VermeyecekYargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?