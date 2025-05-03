Suem hakkında

Öncelikle herkese merhabalar bu başlığı birazcık dertleşmek birazda bilgi almak için açtım ben zamanında fakülteyi asıl olarak kazanıp gitmeyen biriyim ve şuanda bunun pişmanlığını cekmekteyim bilgisayar mühendisliği 3.sinif öğrencisiyim okul bittikten sonra sueme girmeyi düşünüyorum nasip olursa.

1-suem adaylarının dislandigi dogru mu

2-bir albayimizla konuşma fırsatımız olmuştu muvazzafliga geçme konusunda konuşmuştuk geçmek isteyenlerin kolayca gecebildigini söyledi o kadar yetiştirdiğimiz personelimizi kaybetmek istemeyiz dedi size de sormak istedim

3-saglikla ilgili en ufak problemde sözleşme fesih edilir mi

Suanlik bu kadar teşekkür ederim