Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2025 00:45
GİH?e GEÇEBİLİR MİYİM ?
Arkadaşlar merhaba. Eşim 2 yıldır işveren esnaf ve Part time ve ful time olarak iki çalışanı mevcut. Aile bütünlüğü olayından dolayı eşimin Gih'e geçebilir miyim ?

besyocu00
Aday Memur
03 Mayıs 2025 00:49
eş durumundan gihe geçiş şuan kapalı diye biliyorum izin verilmiyor.dava yoluyla olabilir teyide muhtaç
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