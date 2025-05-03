KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


03 Mayıs 2025 07:28
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Mühendisi Alımı Hk.
Sözleşmeli Taşra Harita Mühendisi alımı yedeklerden çağrılan oldu mu ? Asıl olarak atanıp sonraki aşamalarda geçmeyen oldu mu ?

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