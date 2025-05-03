Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Mayıs 2025 10:07
sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı teknisyen maaşları ne kadar her yerde aynımıdır yoksa hastaneye göre değişir mi teşekkürler

saglıkcıbey
Aday Memur
03 Mayıs 2025 10:41
Her yerde maaş ve temel ek ödeme aynıdır. Sadece döner sermaye (teşvik ödeme) farklıdır.

rainrun
Aday Memur
03 Mayıs 2025 10:50
teşekkürler cevap için memurlar netteki maaş hesaplama doğrumu sence tahmini döner sermaye ne kadar eklenir maaş robotunda ki maaşa
saglıkcıbey, 50 dk. önce
Her yerde maaş ve temel ek ödeme aynıdır. Sadece döner sermaye (teşvik ödeme) farklıdır.
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