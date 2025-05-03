Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


03 Mayıs 2025 13:28
Depremlerde Hayatın Bir Gerçeği

Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de suçu kendimizde aramayı unutup bir suçlu arama peşine düşmek bu da elbet zor giden işleri daha da zorlaştırıyor.

Depremde yağmur, kar ve fırtına gibi bir doğa olayı o bakımdan da insanlar doğa olaylarına karşı gerekli direnci sağlayabilecek tedbirleri almak durumunda, gelişigüzel, derme çatma, malzemesi kalitesiz ve zayıf yapılaşmalar yüzünden depremlerde on binlerce insan hayatını kaybediyor öyle ki bu durum şuna benzer karlı havada terlik ve şortla, yağmurlu havada şemsiyesiz dışarı çıkmaya benzer sonuç olarak tabiatın kurallarına aykırı hareket edersek canı yanan yine bizler oluruz.

Türkiye'de inşaat sektörü rant kapısı oldukça yüksek, en ucuz işgücüne sahip alanlardan bir tanesi önüne gelen müteahhit olabildikten sonra nice evlerin ve binaların yerle bir olması için depremlerin olmasına bile gerek yok zaten rüzgardan ya da araba gürültüsünden bile nice binaların yıkıldığını çöktüğünü duymuyor muyuz?

Şu meşhur "DEPREM ÖLDÜRMEZ BİNA ÖLDÜRÜR" sözünü sürekli hatırlamakta fayda var.

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuKelime OyunuKimse hayatından memnun değilAşk evliliği yapanlarKime bölümüne kendi ismini yazmak.İçinden geceni soyleYeniden İlk nefesEvlenmeli miyim?Son iki harften kelime bulma oyunu

Sözlük

Güzel bir gün sizin için nasıl olmalı? 3 Yeni Hırsızlık Yöntemi Davetsiz Düğüne Gitmek 1 Sevgi dili 2 gel günaha girelim 3 isimleri kısaltmak 1 eskişehirspor 1 10 adımda 11 adım 7 bir sabah uyandık ki sözlük yok 1 Kelimeler albayım kelimeler,bazı anlamlara gelmiyor. 3 Flörtöz kişi 5

Son Haberler

İran'da Kum Fırtınası 802 Kişiyi Hastanelik EttiFatih Erbakan: Depreme Dayanıklı İstanbul Öncelikli Olmalı3.7'lik Depremde Balkon Çöktü: Bir Kişi YaralandıBahçeli: Milliyetçiliği Faşizmle Bir Görmek CahilliktirBilirkişilik Yapan Memurlara Bilirkişilik Nedeniyle İdari İzin Verilebilir mi?

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?