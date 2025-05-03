Depremlerde Hayatın Bir Gerçeği

Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de suçu kendimizde aramayı unutup bir suçlu arama peşine düşmek bu da elbet zor giden işleri daha da zorlaştırıyor.

Depremde yağmur, kar ve fırtına gibi bir doğa olayı o bakımdan da insanlar doğa olaylarına karşı gerekli direnci sağlayabilecek tedbirleri almak durumunda, gelişigüzel, derme çatma, malzemesi kalitesiz ve zayıf yapılaşmalar yüzünden depremlerde on binlerce insan hayatını kaybediyor öyle ki bu durum şuna benzer karlı havada terlik ve şortla, yağmurlu havada şemsiyesiz dışarı çıkmaya benzer sonuç olarak tabiatın kurallarına aykırı hareket edersek canı yanan yine bizler oluruz.

Türkiye'de inşaat sektörü rant kapısı oldukça yüksek, en ucuz işgücüne sahip alanlardan bir tanesi önüne gelen müteahhit olabildikten sonra nice evlerin ve binaların yerle bir olması için depremlerin olmasına bile gerek yok zaten rüzgardan ya da araba gürültüsünden bile nice binaların yıkıldığını çöktüğünü duymuyor muyuz?

Şu meşhur "DEPREM ÖLDÜRMEZ BİNA ÖLDÜRÜR" sözünü sürekli hatırlamakta fayda var.