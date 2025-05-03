Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


03 Mayıs 2025 14:30
etlik bilkent hemşirelik

ankara da oturuyorum atama için tercih yapacağım ikisi arasında kararsız kaldım öneriniz var mı


Sansasyonell
Aday Memur
03 Mayıs 2025 15:03

Şehir hastaneleri çok yoğun olur sürekli günaşırı nöbet verebilirler. Devlet hastanesi yazın

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