Sağlık bakanlığı şöför alımı hakkında

Şart olarak ortaöğretim mezunu olmak ve CE tır ehliyetine sahip olmak istenmiş. Ben iki şartı da sağlıyorum ama aklıma takılan birkaç şey var. Bilen varsa ve aydınlatırsa sevinirim.

Tır ehliyeti istediğine göre sanırım uzun yollarda sağlık bakanlığı sevkiyatlarında çalıştırılır diye düşünüyorum. Bu düşünce doğru mudur yoksa Ankara içi mi şöförlük yaptırırlar.

Ayrıca şöförlerin ek hakları oluyor mu? Çıkılan yol-sefer başı harcırah gibi, ya da sağlık bakanlığı bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde çalışacağı için döner sermaye, teşvik, ek ödeme, nöbet gibisinden ödemeleri oluyor mu?