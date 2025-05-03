Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


03 Mayıs 2025 14:59
Sağlık bakanlığı şöför alımı hakkında

Şart olarak ortaöğretim mezunu olmak ve CE tır ehliyetine sahip olmak istenmiş. Ben iki şartı da sağlıyorum ama aklıma takılan birkaç şey var. Bilen varsa ve aydınlatırsa sevinirim.

Tır ehliyeti istediğine göre sanırım uzun yollarda sağlık bakanlığı sevkiyatlarında çalıştırılır diye düşünüyorum. Bu düşünce doğru mudur yoksa Ankara içi mi şöförlük yaptırırlar.

Ayrıca şöförlerin ek hakları oluyor mu? Çıkılan yol-sefer başı harcırah gibi, ya da sağlık bakanlığı bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde çalışacağı için döner sermaye, teşvik, ek ödeme, nöbet gibisinden ödemeleri oluyor mu?

Çok Yazılan Konular

Eş Durumu Tayini8 Yıla 1 Kademe4A dan 4B ye geçiş (Aday Memur )Acil İller Arası Tayin ve Sıfırdan AlımEş mazeret tayiniSözleşmeliden Kadroya Geçen 8 Yıla 1 DereceSözleşmeli müdür yardımcılığı nasıl belirleniyor Kpss puanıyla 2.kez tercih yapmaKurban Bayramı Tatili 10 gün Olur mu ?Deprem Dolayısıyla Tayin Öne Çekilir mi?

Sözlük

mutlu eden şarkılar 1 birbirine bebeğim diyen kadınlar 3 Güzel bir gün sizin için nasıl olmalı? 3 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 11 Yorgunluktan sızıp kalmak 1 türk halk müziği 1 Sevgi dili 2 altının 500 tlye gelecek olması 1 gubuz 2 saygı duruşunda bulunmak 3

Son Haberler

İran'da Kum Fırtınası 802 Kişiyi Hastanelik EttiFatih Erbakan: Depreme Dayanıklı İstanbul Öncelikli Olmalı3.7'lik Depremde Balkon Çöktü: Bir Kişi YaralandıBahçeli: Milliyetçiliği Faşizmle Bir Görmek CahilliktirBilirkişilik Yapan Memurlara Bilirkişilik Nedeniyle İdari İzin Verilebilir mi?

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?