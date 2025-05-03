Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Mayıs 2025 16:27
İstinaf sonrası süreç

Arkadaşlar merhaba ben ihraç sonrası yerel mahkemenin kararı ile göreve iade oldum yaklaşık 1 yıldır çalışıyorum ve bim ilk başta yerel mahkemenin kararına uysa da istinaf kararı bozdu.Simdi süreç nasıl işleyecek geriye dönük borçlanma çıkacak mı.Ayrica ihraç dönemi için toplu para ödediler onu geri alacaklarmi lutfen bilgilendirme yapınız.

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